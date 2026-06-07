Слідчий комітет Вірменії оголосив про арешт шістьох кандидатів у парламент від проросійського блоку “Сильна Вірменія” у справі про фінансові махінації та тиск на виборців. Про це повідомляє Deutsche Welle, пише УНН.

Кандидатів у депутати парламенту від опозиційного альянсу “Сильна Вірменія” звинувачують у співучасті в перешкоджанні вільному волевиявленню громадян та відмиванні грошей в особливо великих розмірах, оголосив Слідчий комітет Вірменії.

Генеральна прокуратура попередньо направила до Центральної виборчої комісії клопотання про порушення кримінальної справи та отримала згоду на арешт.

Блок “Сильна Вірменія”, створений головою групи компаній “Ташир”, російським мільярдером вірменського походження Самвелом Карапетяном, Кремль розглядає як інструмент протидії прем’єр-міністру Ніколу Пашиняну, який узяв курс на зближення з Євросоюзом та США. За даними The Insider, у Єревані працюють представники СЗР, ГРУ та ФСБ, а підтримка проросійських політичних сил перед виборами є одним із ключових проєктів москви.