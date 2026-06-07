У 2026 році російська влада планує спрямувати майже 800 мільйонів доларів на програми мілітаризації молоді.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, пише ЛБ.

Ця сума майже у 20 разів перевищує рівень фінансування подібних програм до початку повномасштабної війни проти України.

У ЦПД зазначають, що за ці кошти можна було б збудувати близько 60 сучасних шкіл, однак замість цього російська влада робить ставку на військово-патріотичне виховання.

“Під виглядом “патріотичного виховання” російським дітям нав’язують мілітаризм, культ війни та лояльність до режиму. Замість якісної освіти й розвитку критичного мислення в росії масово проводять військово-пропагандистські заходи, організовують ігри на кшталт “зарниці” та закуповують навчальні макети зброї, зокрема навіть надувні “Катюші”, – ідеться у повідомленні.

Також у Центрі протидії дезінформації наголошують, що через концерти пропагандистських виконавців, воєнізовані шоу та ідеологічні кампанії кремль формує у молоді уявлення про війну як норму.

“Через концерти пропагандистських виконавців, воєнізовані шоу та ідеологічні кампанії кремль цілеспрямовано формує покоління, для якого військова агресія має сприйматися як норма”, – зазначають у ЦПД.

У Центрі також додають, що подібні програми активно впроваджуються і на тимчасово окупованих територіях України, де росія додатково посилює ідеологічний вплив на дітей і підлітків.