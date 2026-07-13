Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що європейська оборона не повинна обмежуватися кордонами Європейського Союзу, натомість закликаючи до створення континентальної оборонної системи, яка поширюватиметься на партнерство з Великою Британією, Норвегією, Туреччиною та Україною, про що заявив в інтерв’ю італійській газеті La Stampa, пише УНН.

Крозетто оцінив сигнали про те, що Сполучені Штати мають намір скоротити свою участь у Європі.

Як зазначається, європейська інтеграція є неминучим горизонтом в аналізі Міністерства оборони Італії. Це стосується промислової та оперативної бази військового всесвіту. У запропонованому Міноборони Італії документі, пише видання, схоже, “встановлено виведення та скорочення американської участі в Європі, незалежно від Дональда Трампа”. За словами Крозетто, можна лише “сподіватися” – він використовує саме цей термін – що стратегічне перебалансування США в напрямку Індо-Тихоокеанського регіону відбудеться “поступово”, а не раптово.

Крозетто сказав, що відповідь має полягати у зміцненні оборонної системи, “не обмежуючись лише кордонами ЄС”, до “дійсно континентального” територіального виміру, розширеного, щоб включити партнерство “зі Сполученим Королівством, Норвегією, Швейцарією, Молдовою, Західними Балкани, Туреччиною та Україною”. Свого роду Європейський альянс, що доповнює НАТО в його найтрадиційнішій формі, яка наразі піддається впливу мінливого настрою Трампа.

На понад шістдесяти сторінках запропонованого документа, що визначає стратегічні пріоритети італійського міністра та генералів на трирічний період 2027-2029 років, під назвою “Керівні засади запуску інтегрованого циклу бюджетного планування” на наступний рік та “багатолітнього планування” на наступні два роки (Atto di indirizzo), з якими ознайомилася газета La Stampa, викладено суть концепції “Оборона 3.0”, розробленої Крозетто. Проєкт, як вказано, народився з окресленого у передмові: уряди, пише італійський міністр, більше не можуть “обмежуватися плануванням спроможностей, які будуть доступні через десять або п’ятнадцять років, коли сценарій повністю зміниться”.

Сьогодні, як пише Крозетто, “оборона має приносити оперативні результати у терміни, що визначаються загрозою”. Основна ідея полягає в тому, що важливо діяти до відкритого конфлікту на етапі стратегічної конфронтації та конкуренції. Італійський міністр виділяє два напрями: “Створення довгострокових автономних спроможностей” та “негайне – сьогодні заповнення найбільш критичних прогалин у спроможностях”.

Перший конкретний приклад: супутниковий зв’язок. Середньострокова та довгострокова мета – досягнення “національного та європейського” суверенітету над космічними технологіями, але тим часом “необхідне проміжне рішення – заповнення прогалин – засноване на використанні оператора, який уже має адекватне угрупування супутників, здатне забезпечити покриття та безперервність обслуговування”.

Кульмінацією європейського проєкту є програма Iris 2, яка передбачає створення трьохсот низькоорбітальних супутників під керівництвом французької компанії Eutelsat. З цим пов’язаний проект Bromo, італо-французький альянс Airbus, Leonardo та Thales зі створення гіганта супутникової промисловості. Мета – створення конкурентоспроможного центру для Starlink.

Ще одна область, на якій слід зосередити увагу та інвестиції протягом наступних трьох років – це підводний сектор. “Менш помітна, але не менш важлива проблема, – заявив Крозетто, – має вирішуватися на стратегічному рівні: “По дну моря проходять кабелі, якими проходить більша частина світових комунікацій, газо- і нафтопроводи, енергетичні магістралі, життєво важлива інфраструктура, що піддається диверсіям, які так само прості, як і важко встановити”.

Також вказано, що в епоху гібридних загроз найскладнішим завданням для урядів залишається кібербезпека. Це багатовимірна небезпека: вона стосується центрів ухвалення рішень, мереж та критичної інфраструктури. Але не лише це. Поява генеративного штучного інтелекту вимагає квантового стрибка: він здатний “виробляти величезні обсяги контенту практично з нульовими витратами”, який спотворює та “забруднює інформаційне середовище”.

росія залишається основним джерелом цієї загрози, як повторив Крозетто на полях саміту в Анкарі, через кілька годин після арешту двох колишніх агентів італійської розвідки, які отримували зарплату від чиновників посольства москви в Римі. Для протидії ворожим хакерам та вірусу дезінформації у своєму зверненні Крозетто пропонує створити “національний та європейський центр боротьби з гібридною війною”, який ще більше впорядкує обмін інструментами та інформацією між союзниками проти “кібератак, пропаганди, маніпуляцій інформацією та ворожих когнітивних кампаній”.