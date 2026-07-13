Європейський Союз у понеділок вніс до чорного списку членів російської розвідувальної групи, яка, за його твердженням, з 2010 року займалася шпигунством та хакерськими атаками на об’єкти в ЄС та Україні, пише УНН з посиланням на Politico.

“Підрозділ федеральної служби безпеки (фсб) росії відповідав за керівництво діяльністю підтримуваної державою хакерської групи “Турла” (Turla), яка атакувала уряди, об’єкти критичної інфраструктури та стратегічні галузі по всій Європі”, йдеться у заяві глави дипломатичного відомства ЄС.

фсб організовувала атаки кіберзлочинців, приватних компаній та так званих хактивістів, “викликаючи збої та фінансові втрати”, йдеться у заяві.

Франція також викличе російського посла через хакерські кампанії, заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро телеканалу BFMTV у понеділок вранці.

В останньому санкційному списку фігурує режим кіберсанкцій ЄС, вперше застосований у 2020 році проти російських офіцерів військової розвідки гру, які здійснили атаки, включаючи глобальний спалах шкідливого програмного забезпечення NotPetya та злом німецького Бундестагу. Брюссель розширив список підсанкційних хакерів, увівши до нього більше офіцерів гру за атаки на Естонію. Санкції також введено стосовно осіб, причетних до гібридної агресії росії, таких як диверсія та дезінформація.

За даними французького уряду, у 2017 році “Турла” (Turla) зламала несекретні системи електронної пошти в Міністерстві оборони, наступного року проникла у посольство Франції в москві, а в 2025 році вкрала промислові секрети у високотехнологічної компанії. Французькі чиновники також звинувачують групу в захопленні інфраструктури третіх осіб, включаючи наступальні кіберможливості, пов’язані з Іраном, щоб приховати походження своїх операцій.

“Ці операції спрямовані проти військовослужбовців, компаній і операторів і призначені або для перехоплення комунікацій, або для саботажу операцій… наприклад, залізничної інфраструктури, як це було в Польщі”, – сказав Барро.

Як заявили в ЄС, “підрозділ фсб також стояв за диверсійною операцією, спрямованою проти критично важливої ​​інфраструктури в Польщі, зокрема проти теплоелектростанцій”.

Введені у понеділок санкції включають заборони на поїздки та заморожування активів для осіб та організацій, включених до санкційних списків. Вони також торкаються російських технологічних компаній, які підтримують спецслужби, включаючи Advanced System Technology (AST) і NPP Gamma, яким тепер буде заборонено вести бізнес у ЄС. Раніше, 2021 року, AST вже була включена під санкції США.

У понеділок Велика Британія також оголосила про низку санкцій проти 24 фізичних та юридичних осіб, пов’язаних із російськими спецслужбами.