У неділю, 12 липня, в Миколаївській області відбувся етап Кубку області з кінного спорту у дисциплінах виїздка та конкур. Змагання об’єднали 20 спортивних пар, які продемонстрували високий рівень підготовки, майстерність та справжній спортивний дух.

Про це повідомили в пресслужбі Миколаївської ОВА, передає Інше ТВ.

У дисципліні виїздка в категорії «Попередній приз Д» найкращі результати показала кандидатка у майстри спорту України Марія Шелест разом із конем Абісінія, здобувши перше та друге місця.

У категорії «Юнаки» перемогу виборола Софія Шелест, яка успішно виконала норматив кандидата у майстри спорту України. Друге місце посів Артем Гуржий, який також виконав норматив КМСУ, підтвердивши високий рівень спортивної підготовки.

У дисципліні конкур на маршруті висотою 110 см найкраще виступили Кіра Жилкіна на коні Antonio Banderes та Марія Авдеєва на коні Квіксільвер, продемонструвавши впевнені та технічно бездоганні заїзди.

У відкритому класі переможцями та призерами стали Карина Бекова на коні Леджер, Олександра Большакова на коні Асгард і Оксана Найдьон на коні Мані.

Серед дітей найкращі результати показали Поліна Приходченко та Поліна Сухаревська на коні Куріон, продемонструвавши впевненість, гарну техніку та спортивний характер.

У навчальній категорії найкращими стали Аріна Гуржий, Лев Рязанов та Дарія Семініхіна, для яких ці старти стали цінним змагальним досвідом і ще одним кроком до нових спортивних досягнень.

Виступи спортсменів оцінювала суддівська колегія національної категорії у складі Ольги Білої, Ірини Пономарьової та Андрія Пономарьова, які забезпечили професійне й неупереджене суддівство.

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