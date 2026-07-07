З 6 по 12 липня у місті Скоп’є (Північна Македонія) проходить чемпіонат Європи зі спортивної боротьби серед спортсменів до 20 років.

Про це пише Миколаївська обласна державна адміністрація.

У континентальній першості беруть участь понад 500 спортсменів із різних країн Європи, які змагаються у греко-римській, жіночій та вільній боротьбі.

До складу національної збірної команди України з греко-римської боротьби увійшли 10 спортсменів, серед яких представник Миколаївської області Максут Султанов.

За підсумками фінальної сутички у ваговій категорії до 63 кг Максут Султанов став чемпіоном Європи U-20, виборовши золоту нагороду континентальної першості.

У фіналі представник Миколаївської області переміг Алекса Маргаряна (Вірменія) з рахунком 12:3 та здобув титул чемпіона Європи серед спортсменів до 20 років.

Зазначимо, що це перше золото такого рівня для Миколаївської області за часів незалежності України.

Миколаївська обласна військова адміністрація вітає Максута Султанова, його тренерів та національну збірну України! Дякуємо за гідне представлення України та Миколаївщини на міжнародній арені!