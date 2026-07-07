Посттравматичний стресовий розлад не загрожує всім українцям. Більшість людей, імовірно, переживатимуть дистрес, що є нормальною реакцією на події.

Про це заявив представник та голова офісу ВООЗ в Україні Ярно Хабіхта в інтерв’ю РБК-Україна.

ПТСР – це психічний розлад, який виникає після пережитої травми. Він має чіткі симптоми, а підтвердити цей діагноз може лише кваліфікований лікар.

Натомість більшість українців стикаються з психологічним дистресом. Його основними ознаками є тривога, смуток, відчуття безнадії, безсоння, втома, дратівливість, а іноді й незрозумілий фізичний біль у тілі.

“Це нормальні реакції на ненормальну ситуацію, і для більшості людей такі симптоми з часом слабшають, особливо якщо вони можуть задовольнити свої базові потреби та мають соціальну підтримку”, – наголосив Хабіхт.

Він категорично не радить займатися самолікуванням або самостійно ставити собі діагнози. Якщо людина відчуває, що не справляється і потребує додаткової підтримки, їй варто звернутися до сімейного лікаря або спеціаліста з ментального здоров’я.