Організаторами замаху на бізнесмена Вадима Єрмолаєва виявилися куратори вбитої під Києвом виконавиці Анастасії Березовської — Віталій Жикович та Владислав Реут.

Про це передає «Українська правда» з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах.

Обидва фігуранти, яким раніше оголосили підозру в умисному вбивстві Березовської, вирішили співпрацювати з правоохоронцями. Їхні свідчення щодо ключових епізодів збігаються, що дозволяє слідству детально відновити хронологію підготовки замаху на підсанкційного українського бізнесмена Вадима Єрмолаєва.

Підозрювані розповіли, що жінка, яку слідство вважає безпосередньою виконавицею замаху на Єрмолаєва, кілька років жила в Німеччині разом із сином як біженка. За їхніми словами, Анастасія Березовська погодилася на участь у замаху заради грошей. Вона планувала заробити на купівлю власного житла в Україні. Куратори повністю фінансували її поїздки, оренду машин та проживання в Європі.

Крім того, обидва підозрюваних стверджують, що до замаху на Єрмолаєва Березовська брала участь в інших операціях, зокрема пов’язаних із блогером Анатолієм Шарієм.

Одним із ключових епізодів слідство називає свідчення про виготовлення вибухового пристрою.

Співробітник ГУР Владислав Реут визнав, що власноруч сконструював електронний вузол ініціації для детонатора. Цей пристрій замаскували під дитячу іграшкову машинку і переправили до Німеччини, де Березовська привела вибухівку у робочий стан.

Однак інший підозрюваний — Жикович, стверджує, що Березовська не могла самостійно виготовити таку конструкцію, оскільки для цього були потрібні спеціальні знання та підготовка.

За словами одного з фігурантів, початковий задум операції був іншим: спершу думали не про вбивство, а про викрадення Вадима Єрмолаєва, але згодом нібито завдання змінили.

Наразі слідство перевіряє версію, що куратори зважилися на вбивство своєї спільниці після того, як французькі правоохоронні органи встановили її особу за камерами спостереження в Монако. Організатори побоювалися, що Березовська може повернутися до України, здатися правоохоронцям та «здати» їх.

За даними видання, чинного офіцера ГУР Реута — характеризують як висококваліфікованого фахівця з мінно-вибухової справи.

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