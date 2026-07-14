Іран таємно переправляв нафтові танкери через Ормузьку протоку, використовуючи перевірену схему обходу контролю. Як повідомляє Bloomberg, такі рейси відбувалися ще до того, як США оголосили про поновлення морської блокади іранських портів через загострення бойових дій, пише Кореспондент.

За інформацією агентства, минулого тижня через протоку до Оманської затоки пройшли шість супертанкерів, які перебувають під американськими санкціями. Загалом вони здатні перевозити близько 12 мільйонів барелів сирої нафти. Під час переходу судна вимкнули транспондери, що дозволяють відстежувати їхнє місцеперебування.

Усі ці рейси були здійснені після 7 липня, коли Сполучені Штати скасували тимчасовий дозвіл, який давав Тегерану можливість експортувати нафту.

Водночас ситуація в Ормузькій протоці стала ще складнішою. Білий дім відновив дію морської блокади, а президент США Дональд Трамп заявив, що вимагає 20% компенсації за вантажі, які проходять цим маршрутом під захистом американських сил. Водночас механізм такого збору він не пояснив.

За даними Bloomberg, у вівторок судноплавство через Ормузьку протоку майже завмерло. Сигнали про своє місцеперебування передавали лише один суховантаж і два газовози, тоді як більшість суден не розкривали свої маршрути.

Агентство зазначає, що через атаки з боку Ірану та США рух у регіоні стає дедалі небезпечнішим. Від початку липня протоку залишили не лише підсанкційні нафтові танкери, а й газовози та контейнеровози, пов’язані з Іраном. За оцінками Bloomberg, між двома періодами американської морської блокади країна змогла експортувати близько 57 мільйонів барелів сирої нафти.