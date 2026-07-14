У Польщі 5 березня 2026 року набрав чинності Закон про припинення заходів згідно із Законом про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї країни. Закон вносить зміни до правил підтримки громадян України в Польщі. Деякі існуючі заходи залишаються чинними, а інші змінюються.

Уряд пояснив, що змінюється у допомозі громадянам України у 2026 році.

Легальне перебування в Польщі

Громадяни України з номером PESEL та статусом UKR можуть легально проживати в Польщі до 4 березня 2027 року. Їхнє перебування автоматично продовжується — заяви не потрібні.

Термін дії інших документів, таких як візи, карти побуту та посвідки на тимчасове проживання, також автоматично продовжується.

Важливо: Громадяни України, які отримали номер PESEL UKR без пред’явлення посвідчення особи з фотографією, повинні оновити свої дані до 31 серпня 2026 року. Відсутність оновлення може призвести до втрати тимчасового захисту з 1 вересня 2026 року, а разом з ним і права на проживання в Польщі.

Нова карта перебування CUKR

У 2026 році громадяни України зможуть подати заявку на отримання 3-річної карти перебування CUKR. Заявки можна подавати виключно онлайн, через портал «Модуль обслуговування справ» (MOS). Подати заявку на отримання карти може особа, яка мала статус UKR станом на 4 червня 2025 року і досі його має, або яка має статус UKR безперервно щонайменше 365 днів.

Карта CUKR надає права, серед іншого:

легальне проживання протягом 3 років,

повні права на роботу та ведення власного бізнесу,

можливість подорожувати країнами Шенгенської зони до 90 днів протягом кожних 180 днів,

час, проведений у Польщі за карткою CUKR, враховується для подання заяви на постійне проживання в ЄС.

Де можна отримати допомогу?

Незалежно від підстав вашого перебування, кожен громадянин України може скористатися безкоштовною підтримкою від Національних інтеграційних бюро (KBI). Вони працюють як єдиний центр – в одному місці ви можете отримати допомогу з офіційних, юридичних та професійних питань, зареєструватися на курс польської мови або поговорити з консультантом чи психологом. Однак KBI не надають житло та не сплачують жодних зборів.

Робота в Польщі

Громадянин України з тимчасовим захистом може влаштуватися на роботу в Польщі – роботодавцю просто потрібно повідомити через praca.gov.pl протягом 7 днів з моменту початку роботи. Протягом наступних трьох років усі громадяни України, які легально проживають у Польщі, матимуть таку ж можливість. Роботодавцям, які раніше працевлаштовували українців на підставі такого повідомлення, не потрібно нічого змінювати.

Реєстрація як безробітного

Громадянин України з легальним проживанням у Польщі, наприклад, з тимчасовим захистом, може зареєструватися як безробітний у центрі зайнятості. Примітка: Особи віком понад 60 років (жінки) та 65 років (чоловіки) більше не можуть реєструватися як безробітні. Громадяни України, зареєстровані до 5 березня 2026 року, зберігають свій статус.

Кожна зареєстрована безробітна особа має медичне страхування, незалежно від того, чи отримує вона допомогу по безробіттю.

Допомога по безробіттю доступна громадянам України, які працювали не менше 365 днів протягом останніх 18 місяців та отримували не менше мінімальної заробітної плати, з якої роботодавець сплачував внески.

Центри соціальної інтеграції

З 5 березня 2026 року громадяни України можуть подати заявку на місце в Центрі соціальної інтеграції (ЦСІ) на тих самих умовах, що й інші резиденти Польщі. Заклад соціального страхування (ЗСІ) – це місце, яке допомагає людям, які перебувають у складних життєвих ситуаціях, повернутися до ринку праці та активного соціального життя. Щоб бути прийнятим до CIS, необхідно пройти співбесіду із соціальним працівником. Ті, хто бере участь у програмі CIS та розпочав її до 5 березня 2026 року, можуть продовжити без жодних змін.

Батьківська допомога 800+

Громадянин України все ще може отримувати допомогу 800+ на дитину, якщо проживає з ним у Польщі. Якщо дитина шкільного віку, вона повинна навчатися в рамках польської системи освіти.

З 1 лютого 2026 року застосовується додаткова вимога: батько/мати повинен/повинна бути працевлаштованим або вести бізнес. Установа соціального страхування (ZUS) автоматично перевіряє це. Професійно активною особою вважаються, серед іншого:

трудовий договір або договір доручення,

ведення власного бізнесу,

отримання допомоги по безробіттю,

участь у навчальній програмі зі стипендією,

спортивна стипендія або докторська стипендія.

Батьки дітей з інвалідністю та особи, які отримують дитячу допомогу за громадянина Польщі, звільняються від цієї вимоги.

Громадянин України, зареєстрований як безробітний, який наразі є безробітним, але має медичне страхування, може отримувати 800+ протягом 3 місяців (або 6 місяців, якщо виховує трьох або більше дітей).

Добрий старт (300 злотих)

Це одноразова допомога на шкільне приладдя, яку виплачує Заклад соціального страхування (ZUS). Вона доступна, якщо батько-біженець проживає з дитиною в Польщі, і дитина навчається в школі в рамках польської системи освіти. Заяви на 2026/2027 навчальний рік прийматимуться з 1 липня 2026 року. Вимога щодо професійної діяльності також застосовуватиметься з цієї дати.