Президент США Дональд Трамп заявив, що Ормузька протока відкрита для судів з усіх країн, крім Ірану, і що він уклав “масштабні” інвестиційні угоди з країнами Перської затоки, передає УНН із посиланням на The Guardian.

Ормузька протока відкрита для всіх суден, окрім Ірану, і це через їхнє брехливе, насильницьке та зловмисне керівництво, яке веде їх шляхом повного знищення. Тому ми матимемо повну блокаду, але лише для суден, що заходять до іранських портів та з них, або перевозять щось, що пов’язане з іранськими вантажами – написав Трамп на Truth Social.

Трамп також заявив, що торговельні та інвестиційні угоди з країнами Перської затоки замінять 20% збір за проходження через протоку, який він запропонував днем ​​раніше.

На основі дуже продуктивних розмов з керівництвом Близького Сходу я вирішив замінити 20% збір за відшкодування витрат Сполучених Штатів торговельними та інвестиційними угодами, які різні країни Перської затоки укладатимуть зі Сполученими Штатами – додав Трамп.

Він додав, що “Америка знову перемагає, перемагає, як ніколи раніше… і, найголовніше, Іран ​​ніколи не матиме ядерної зброї!”