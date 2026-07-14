Споживчі ціни у червні 2026р. порівняно з травнем по Миколаївській області знизились на 0,9%.

Продукти харчування та безалкогольні напої за місяць стали коштувати на 1,6% менше. Найбільше подешевшали яйця – на 24,4%, сало – на 9,6%, фрукти – на 7,5%. На 5,0–1,3% знизились ціни на крупи гречані, рис, молоко, цукор, сир і м’який сир, масло, борошно пшеничне. Водночас на 2,2–1,5% подорожчали риба та продукти з риби, овочі, хліб.

Внаслідок акційних знижок на одяг і взуття ціни знизились на 3,9%, зокрема на взуття – на 4,5%, одяг – на 3,5%.

Ціни на транспорт підвищились на 0,2% в основному через подорожчання проїзду в залізничному й автодорожньому пасажирському транспорті на 2,0% і 0,6% відповідно. При цьому паливо та мастила подешевшали на 0,5%.