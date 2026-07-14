Сьогодні, 14 липня, у Миколаївському обласному художньому музеї імені В. В. Верещагіна відкрилася виставка «Світ без війни».

Про це повідомляється на фейсбук-сторінці музею, передає Інше ТВ.

Експозиція об’єднала твори живопису та скульптури XVIII, XX і XXI століть із фондової колекції музею. Представлені роботи українських і зарубіжних митців утверджують одвічні цінності людства — мир, гармонію, красу природи та любов до життя.

Відкриваючи виставку, директор музею Сергій Росляков наголосив, що ця експозиція створена заради миру й духовного просвітлення, адже вона зіткана з любові — до людини, рідної землі, природи, тваринного й рослинного світу. Саме любов, за його словами, є тим джерелом, що надихає митців, єднає покоління та допомагає зберігати віру в майбутнє навіть у найскладніші часи.

На відкриття завітали художники, представники творчої інтелігенції, громадські діячі, музейники, поціновувачі мистецтва, жителі та гості міста.

Виставка «Світ без війни» запрошує глядача до щирого діалогу з мистецтвом, яке мовою образів нагадує про найвищу цінність людського буття — мир.

Як повідомляло Інше ТВ, у червні в Миколаївському обласному художньому музеї імені В. В. Верещагіна експонувалася виставка «Молох війни»