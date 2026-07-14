П’яту добу поспіль росія не припиняє терор проти портової інфраструктури Великої Одеси та цивільного судноплавства.

Сьогодні, 14 липня, внаслідок чергової атаки росії на цивільне судно під прапором Танзанії загинув капітан судна.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України, передає Інше ТВ.

Ще 11 членів екіпажу були евакуйовані, троє з них отримали легкі поранення. На судні виникла пожежа, її ліквідація триває.

Таким чином, від початку цієї хвилі російських атак жертвами терору вже стали дев’ять людей. Щирі співчуття рідним, близьким і колегам загиблих.

Це черговий воєнний злочин проти України. Це пряма загроза безпеці міжнародного судноплавства, свободі морської навігації та глобальній продовольчій безпеці.

Україна закликає міжнародну спільноту до рішучої реакції. Захист свободи судноплавства та цивільної портової інфраструктури має стати спільним пріоритетом усіх держав, які поділяють принципи міжнародного права та безпеки.

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