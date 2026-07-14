Німецький оборонний концерн Rheinmetall уперше поставив Україні артилерійські боєприпаси, вироблені на новому заводі Werk Niedersachsen в Унтерлюсі. Йдеться про 155-мм снаряди, які вже використовують українські військові, пише Кореспондент.

За даними компанії, перша партія боєприпасів із нового підприємства надійшла у кількості нижнього п’ятизначного діапазону. Більшу частину замовлення вже виконано, а решту снарядів і порохових зарядів планують передати Україні до кінця 2026 року.

У Rheinmetall зазначили, що раніше українська армія отримувала боєприпаси з інших виробничих майданчиків концерну. Нині ж постачання розширили завдяки запуску нового заводу.

Партія включає снаряди RH1412 – одну з новітніх розробок компанії у сфері артилерійського озброєння. Вони призначені для використання з різними 155-мм артилерійськими системами та мають збільшену дальність і високу точність ураження.

У концерні повідомили, що продовжують збільшувати виробничі можливості, оскільки попит на сучасні артилерійські боєприпаси у Європі значно зріс. Rheinmetall планує до 2030 року вийти на рівень виробництва близько 1,5 млн 155-мм снарядів щороку.

Новий завод Werk Niedersachsen відкрили у вересні 2025 року. У компанії називають його одним із ключових підприємств Європи з виробництва артилерійських боєприпасів.