14 липня в Україні розпочалася основна сесія єдиного вступного іспиту (ЄВІ) та єдиного вступного випробування (ЄВВ) для вступників до аспірантури. Для участі в конкурсному відборі абітурієнти мають подолати встановлений поріг за результатами ЄВІ. Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України, передає УНН.

“Сьогодні, 14 липня, стартувала основна сесія ЄВІ та ЄВВ для вступу до аспірантури”, – йдеться у дописі.

За наявними даними, вступники мають набрати не менше ніж 300 балів за два блоки ЄВІ, щоб брати участь у конкурсному відборі. Водночас, пізніше відбужеться ще один обовʼязковий етап — вступний іспит зі спеціальності в закладі вищої освіти. Саме його результат становить 60% конкурсного бала.

“Що далі? До 7 серпня — оголошення результатів ЄВІ та ЄВВ, 7–25 серпня — подання заяв через електронний кабінет вступника в ЄДЕБО та реєстрація на вступний іспит зі спеціальності, 26 серпня – 7 вересня — вступні іспити зі спеціальності в закладах вищої освіти”, – йдеться у дописі.