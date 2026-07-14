Ця пора року є сезоном випусків у Китаї: традиційно гірко-солодкий період урочистих прощань та сімейних святкувань, коли студенти університету переходять з університетського життя у доросле життя. Тепер це також дедалі більше являє собою трепет щодо майбутнього.

Щороку мільйони випускників потрапляють на вже насичений ринок праці Китаю. Ситуація для цьогорічної когорти, яка затоплює дедалі більшу кількість заявників, що борються за недостатню кількість посад, можливо, найпохмуріша на сьогодні, пише Guardian.

Жасмін, 22-річна дівчина, яка вивчала бухгалтерський облік у Шанхаї, є серед рекордних 12,7 мільйона випускників коледжів цього року – на 480 000 більше, ніж у 2025 році. Вона очікувала знайти роботу одразу після закінчення університету, але за останній місяць розіслала близько 150 резюме безуспішно.

Конкуренція жорстка, особливо за роботу, яка пропонує вихідні та належне соціальне страхування.

Жасмін, випускниця:

«Це було набагато складніше, ніж я уявляла», – каже вона. «Відсутність вакансій – це одна з проблем, і конкуренція також жорстка, особливо за роботу, яка пропонує вихідні та належне соціальне страхування».

Хоча рівень безробіття серед 16-24-річних у Китаї становить 15,6%, що можна порівняти з 16,2% у Великій Британії та 15,1% в ЄС, ринок праці країни особливо невблаганний до випускників, які борються з кардинальними змінами, що відбуваються у другій за величиною економіці світу.

Зростаюча кількість нещодавніх випускників у Китаї з гуманітарними, мистецькими та мовними дипломами виявляє, що їхні навички не користуються великим попитом. Тим часом китайські університети, швидко переглядаючи свої навчальні програми у відповідь на прагнення країни стати світовим лідером у низці високотехнологічних галузей, масово відкидають «застарілі» дипломи.

З огляду на те, що з 2022 року щороку випускаються понад 10 мільйонів китайських студентів, і ця цифра лише зростає, саме масштаб ситуації є фактором, що посилює ситуацію, адже влада має завдання щороку знаходити значущу роботу для еквівалента середньої за розміром європейської країни.

Шукачі роботи переглядають оголошення на стіні в Шеньчжені. Багато випускників бояться безробіття. Фотографія: Ден Чун/The Guardian

За словами дослідника Economist Intelligence Unit (EIU), який побажав залишитися неназваним, зайнятість молоді в Китаї є постійною проблемою з 2020 року, яка «суттєво не покращилася». За словами дослідника, ця тенденція спочатку була підживлена ​​переходом Китаю до «моделі зростання, орієнтованої на продуктивність та виробництво» високоцінних галузей, таких як електромобілі, акумулятори, напівпровідники та робототехніка.

«Зі змінами в економіці виникла невідповідність між навичками, які надають випускники, та тими, які потребує ринок праці», — каже дослідник, додаючи, що проблема нещодавно загострилася через «трансформаційний вплив» штучного інтелекту.

«Робочі місця початкового рівня часто легше автоматизувати або замінити, що робить молодих працівників особливо вразливими», — каже дослідник. «Навіть випускники з досвідом роботи в ІТ-послугах стикалися з тим, що деякі завдання початкового рівня все більше автоматизуються штучним інтелектом».

Хоча перехід до ступенів, орієнтованих на штучний інтелект та технології, є універсальною тенденцією, швидкість, з якою вона розгортається в китайських університетах, є унікальною, за словами Чарльза Джеффрі Сана, засновника консалтингової компанії China Education International.

«Вища освіта в Китаї керується централізовано. Коли Пекін визначає стратегічний напрямок, впровадження в сотнях університетів відбувається швидко», — каже він.

Протягом десятиліть китайська вища освіта була насамперед питанням доступу. Наступний етап має бути пов’язаний з якістю та актуальністю.

У відповідь на директиви Пекіна щодо кращої відповідності ступенів вимогам ринку праці, китайські університети скасували 12 200 програм бакалаврату, переважно в галузі мистецтва та гуманітарних наук, між 2021 і 2025 роками, водночас запроваджуючи 10 200 програм у галузях, що розвиваються. Сан описує цю ситуацію як «болісну для багатьох випускників», але частину «давно назрілого розрахунку».

«Протягом десятиліть вища освіта в Китаї була насамперед про доступ, залучення більшої кількості студентів до університетів. Наступний етап має бути пов’язаний з якістю та актуальністю», – каже він.

Ринку праці ще більше перешкоджає уповільнення економіки Китаю, оскільки Пекін коригує свій цільовий показник зростання ВВП до найнижчого рівня з 1991 року – у діапазоні від 4,5% до 5% – оскільки він бореться з агресивними глобальними тарифами, слабким внутрішнім споживанням та скороченням і швидким старінням населення.

Випускники університетів відвідують ярмарок вакансій в Ухані.

Неофіційні опитування, проведені нещодавніми випускниками на китайському еквіваленті TikTok, платформі Xiaohongshu, в яких вони запитують своїх однолітків про їхній статус зайнятості, малюють похмуру картину. Одне з опитувань, проведене в червні випускником 2025 року, охопило понад 14 000 респондентів, з яких понад 10 000 сказали, що вони досі безробітні. Інше опитування показало, що 3317 з 4637 респондентів обрали як свою ситуацію «безробітні з моменту закінчення навчання, відчуття безцільності, втраченості та тривоги».

Я плачу, я виснажений, я мовчу, я здався

Під цими цифрами ховається хвиля відчаю, яка дедалі помітніша навіть на сильно цензурованих китайських платформах соціальних мереж, де термін «випуск означає безробіття» став поширеним рефреном. «Хтось, будь ласка, врятуйте мене!» – нещодавно написав один 26-річний випускник про свої невдалі пошуки роботи. «Я плачу, я виснажений, я мовчу, я здався».

Випускники часто стикаються з вибором між вимогливою роботою та довгим робочим часом у приватному секторі, де 12-годинні робочі дні та зміни у вихідні є звичайним явищем, та гірше оплачуваною, але стабільною роботою в надзвичайно конкурентній державній службі Китаю. Фан, 22-річний хлопець, який минулого місяця закінчив Сичуанський університет зі ступенем бакалавра гуманітарних наук, каже, що дуже мало вакансій пропонує регулярний робочий графік та довгострокову стабільність.

«Для більшості з нас пошук роботи або дохід на роботу є дуже стресовим», — каже він. «Якщо ви працюєте у великій компанії, ви будете дуже хвилюватися через звільнення в майбутньому. Ви також будете дуже хвилюватися через тиск усіх завдань. Якщо ви працюєте на більш стабільній [державній] роботі, ви будете хвилюватися, що не зароблятимете стільки ж, скільки інші».

Безробіття серед випускників, схоже, є головною проблемою для влади, яка висунула кілька ініціатив, що закликають до збільшення найму, включаючи шестимісячну національну кампанію, розпочату минулого місяця. У березні влада також повідомила про плани використання штучного інтелекту для створення 12 мільйонів робочих місць у містах у 2026 році, включаючи розгортання масштабних навчальних програм та стажувань у секторах, що розвиваються з високим рівнем зростання.

Сун каже, що політична реакція Пекіна була «раціональною та проактивною», але для вирішення «структурних проблем знадобиться час». «Я вважаю, що тенденція [безробіття серед випускників] погіршується в короткостроковій перспективі, але може стабілізуватися в середньостроковій перспективі, оскільки структурні корективи набудуть чинності», – каже він.

Завод електромобілів у Чунціні. Криза робочих місць для випускників загострилася через зосередження Китаю на високоцінних галузях, таких як електромобілі, акумулятори, чіпи та робототехніка. Фото: Алекс Плавевський/EPA

Наразі все більше осіб з дипломами звертаються до гнучкого режиму роботи, такого як водіння доставки, як частина величезної китайської економіки, яка забезпечує роботою понад 200 мільйонів людей. Дослідник EIU каже, що гіг-економіка надає важливі можливості для отримання доходу, але вона «може призвести до довгострокової амортизації навичок, зниження темпів зростання доходів та уповільнення кар’єрного зростання».

«Політичні заходи будуть важливими для того, щоб допомогти працівникам адаптуватися та забезпечити, щоб перехід не призвів до тривалих втрат навичок та доходів для покоління молодих людей», – кажуть вони.

Але час має вирішальне значення для мільйонів молодих китайців. Фан каже, що не бачить жодного «особливо хорошого рішення» проблеми безробіття серед молоді в Китаї, але сподівається, що «майбутнє середовище буде кращим».

«Я не знаю точно, коли це станеться. Я також не знаю, що робити з майбутнім», – каже він. «Я можу лише прийняти реальність».