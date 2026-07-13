Під керівництвом командира 123-ї окремої бригади територіальної оборони полковника Олега Макухи та за безпосередньої організації командира 1-го батальйону безпілотних систем 123 ОБр ТрО майора Дениса Гіпіка військовослужбовці бригади здійснили те, що ще донедавна здавалося майбутнім.

Про унікальну операцію на Кінбурнському напрямку повідомили у відділенні комунікацій 123-ї окремої бригади територіальної оборони, передає Інше ТВ.

«Вперше в світі наземний роботизований комплекс було доставлено до окупованого узбережжя Кінбурнської коси за допомогою безпілотної морської платформи, висаджено на берег та застосовано для виконання бойового завдання.

Це не просто технічний експеримент. Це новий підхід до війни, де ризик для людини бере на себе машина. Це результат командирського бачення, системної підготовки, сміливості екіпажів і віри в те, що українська армія здатна не лише наздоганяти технології, а й створювати нові правила на полі бою», – зазначають в бригаді.

123-тя окрема бригада територіальної оборони продовжує розвивати роботизовані та безпілотні системи, які зберігають життя наших воїнів і відкривають нову сторінку сучасної війни.

Як повідомляло Інше ТВ, У ТрО “Південь” заявили, що змусили відступати окупантів на Кінбурнській косі. Але радіти ще рано (ВІДЕО)