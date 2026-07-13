Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.07.26 орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 13.07.26
особового складу / personnel – близько 1 420 690 (+1 600) осіб / persons
танків / tanks – 12 125 (+5) од.
бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs – 24 931 (+3) од.
артилерійських систем / artillery systems – 45 865 (+58) од.
РСЗВ / MLRS – 1 929 (+1) од.
засоби ППО / anti-aircraft systems – 1 489 (+4) од.
літаків / aircraft – 437 (+0) од.
гелікоптерів / helicopters – 353 (+0) од.
наземні робототехнічні комплекси / ground robotic systems – 1 894 (+11) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 405 693 (+1 734) од.
крилаті ракети / cruise missiles – 4 896 (+7) од.
кораблі / катери / warships / boats – 33 (+0) од.
підводні човни / submarines – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 119 532 (+494) од.
спеціальна техніка / special equipment – 4 412 (+5) од.
Дані уточнюються, кажуть в Генштабі ЗСУ.