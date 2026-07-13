Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в понеділок, 13 липня, з робочим візитом відвідає Брюссель (Бельгія) для участі в засіданні Ради міністрів закордонних справ Європейського Союзу, а також у тематичному заході високого рівня, присвяченому підтримці ЄС зусиль України щодо звільнення незаконно утримуваних Росією цивільних українців, пише Iнтерфакс.

Сибіга виступить на засіданні Ради міністрів. Ключовими темами, зокрема, стануть посилення санкційного тиску на Росію, ухвалення 21 пакету санкцій ЄС, зміцнення спроможностей ППО та оборонної підтримки України, розбудова європейської антибалістичної коаліції, відкриття переговорних кластерів на шляху до вступу України в ЄС та наближення миру.

Крім того, в тематичному заході щодо українських цивільних участь візьмуть висока представниця ЄС Кая Каллас, міністерка закордонних справ і торгівлі та міністерка оборони Ірландії Гелен Макенті, а також високопоставлені представники держав-членів ЄС.

Зазначається, що захід буде присвячений координації подальших зусиль із повернення незаконно утримуваних Росією українських цивільних громадян, посиленню міжнародної підтримки України та приверненню уваги до системних порушень Росією міжнародного гуманітарного права та прав людини.

Крім того, на полях заходів заплановані двосторонні переговори глави МЗС України з главою дипломатії ЄС Каєю Каллас і низкою європейських колег.