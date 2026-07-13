Знеструмлені обидві черги споживачів, на які поділений тимчасово окупований Севастополь.
У тимчасово окупованому Севастополі в Криму повністю відключили електроенергію. Про це повідомило окупаційне Севастопольенерго, пише Кореспондент.
Зазначається, що така ситуація склалася “у зв’язку з технологічним порушенням у магістральних електричних мережах Кримської енергосистеми”, і диспетчером Чорноморського РДУ “задано великий обсяг обмеження потужності”.
“На час проведення аварійно-відновлювальних робіт дотримання графіка черговості силами Севастопольенерго неможливе”, – заявили в компанії.
Наразі відключені споживачі обох черг, на які поділили Севастополь.