Знеструмлені обидві черги споживачів, на які поділений тимчасово окупований Севастополь.

У тимчасово окупованому Севастополі в Криму повністю відключили електроенергію. Про це повідомило окупаційне Севастопольенерго, пише Кореспондент.

Зазначається, що така ситуація склалася “у зв’язку з технологічним порушенням у магістральних електричних мережах Кримської енергосистеми”, і диспетчером Чорноморського РДУ “задано великий обсяг обмеження потужності”.

“На час проведення аварійно-відновлювальних робіт дотримання графіка черговості силами Севастопольенерго неможливе”, – заявили в компанії.

Наразі відключені споживачі обох черг, на які поділили Севастополь.