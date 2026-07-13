Згідно з аудіозаписом поліцейського радіоперехоплення, у суботу ввечері співробітники екстрених служб відреагували на виклик щодо «серцевого нападу» в будинку Ліндсі Грема на Капітолійському пагорбі, пише NBC News.

На фотографіях, переглянутих NBC News, видно, що парамедики перенесли людину на ношах з будинку Грема до машини швидкої допомоги, яка чекала на них.

Грем нещодавно повернувся з поїздки до Києва, де в п’ятницю зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. У столиці України він оголосив, що нарешті досягнув згоди з Білим домом щодо законопроекту про санкції проти рф.

Попередня експертиза встановила, що сенатор Ліндсі Грем помер від розшарування аорти, спричиненого артеріосклеротичним серцево-судинним захворюванням, — розриву аорти, пов’язаного із затвердінням і звуженням артерій — Zn.ua цитує звіт Управління судово-медичної експертизи округу Колумбія.

Свідоцтва про смерть поки що немає — до отримання результатів токсикологічного та мікроскопічного досліджень.

Лише після цього офіційні причина й характер смерті будуть встановлені остаточно.

Нагадаємо, як повідомляло ІншеТВ, Раптово помер друг України – американський сенатор Ліндсі Грем