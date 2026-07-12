Вчора, 11 липня, раптово помер друг України – американський сенатор Ліндсі Грем.

Відповідне повідомлення від його родини з’явилося сьогодні, 12 липня, в акаунті сенатора.

«Увечері суботи, 11 липня, сенатор США Ліндсі Грем помер від короткочасної та раптової хвороби. Родина сенатора Грема цінує молитви в цей час і просить про повне приватне життя в цей неймовірно складний період», – мовиться в повідомленні.

Як повідомляло Інше ТВ, вчора Американський сенатор Ліндсі Грем відвідав miltech-компанію SkyFall – побачив українські дрони, а деякі навіть потримав у руках (ФОТО)