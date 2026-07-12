Кількість загиблих унаслідок руйнівного землетрусу у Венесуелі зросла до понад 4300 людей, ще 16 740 осіб дістали поранення.

Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

За словами віцепрезидентки країни Делсі Родрігес, рятувальникам вдалося витягнути з-під завалів живими понад 6400 людей. Влада продовжує ідентифікувати загиблих через 17 днів після катастрофи, а пошукові операції дедалі більше переходять у фазу виявлення тіл.

За офіційними даними, нові цифри свідчать про зростання кількості жертв порівняно з попередніми даними, коли повідомлялося про 4118 загиблих.

Як повідомляло Інше ТВ, Жертв землетрусу у Венесуелі вже більше 3,5 тисяч