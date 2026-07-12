У Познані згоріли п’ять автомобілів унаслідок навмисного підпалу одного з них. Поліція затримала п’ятьох неповнолітніх віком від 8 до 12 років, які можуть бути причетні до інциденту. Усі вони є громадянами України.

Про це з посиланням на поліцію Познані повідомляє Українська служба «Польського Радіо», передає Інше ТВ.

Пожежа сталася у вівторок, 7 липня, близько 16-ї години на вулиці Робочій у Познані. За даними слідства, займання почалося з підпалу одного з припаркованих автомобілів, після чого вогонь швидко поширився на інші машини. Загалом було знищено п’ять транспортних засобів.

Завдяки швидкому втручанню пожежників вогонь вдалося загасити. Унаслідок події ніхто не постраждав.

Поліцейські провели огляд місця події за участю експерта з пожежної безпеки, а також проаналізували записи камер відеоспостереження. Зібрані матеріали дозволили встановити учасників інциденту та затримати п’ятьох хлопців.

Після проведення необхідних процесуальних дій неповнолітніх передали батькам та опікунам. Зібрані докази поліція направить до сімейного суду, який вирішуватиме подальшу долю справи.

Правоохоронці зазначають, що дії неповнолітніх розглядатимуть у контексті можливих проявів деморалізації.

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