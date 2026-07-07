Унаслідок двох потужних землетрусів магнітудою 7,2 і 7,5 у Венесуелі загинули щонайменше 3 535 людей, понад 16 740 постраждали.

Про це повідомляє Deutsche Welle із посиланням на заяву спікера парламенту країни Хорхе Родрігеса.

Нагадаємо, 24 червня на півночі Венесуели, на захід від столиці країни Каракаса, з інтервалом усього 39 секунд сталися два землетруси магнітудою 7,2 і 7,5 — найпотужніші в країні за 125 років.

Кількість загиблих унаслідок землетрусів продовжує зростати в міру проведення пошуково-рятувальних робіт.

Влада Венесуели поки не надала даних про кількість зниклих безвісти.

За оцінками ООН, може йтися про 50 000 людей.

За ними послідували десятки афтершоків, унаслідок яких обвалилося багато будинків.



Найсильніше катастрофа зачепила штат Ла-Гуайра, де розташовані міжнародний аеропорт і найбільший у країні морський порт.

У зв’язку із землетрусом влада країни оголосила надзвичайний стан і семиденну жалобу.