Міністерство енергетики України провело 199 відвантажень обладнання, яке було надане партнерами і раніше використовувалося на електростанціях у країнах Європи, що наразі виведені з експлуатації. Загальна вага відповідного устаткування сягає 3,3 тисяч тонн.

Про це повідомив Перший віцепрем’єр-міністр – Міністр енергетики України Денис Шмигаль, інформує Міненерго.

Отримане обладнання вже ефективно працює на енергообʼєктах у Вінницькій, Київській, Івано-Франківській, Миколаївській, Харківській, Чернігівській, Хмельницькій, Рівненській, Дніпропетровській та інших областях.

Денис Шмигаль назвав країни, які особливо допомогли Україні.

Зокрема, Литва зробила особливо важливий внесок. Через AB Ignitis Gamyba Україна отримала 152 партії обладнання загальною вагою понад 2,4 тисяч тонн. Співпраця з Ігналінською АЕС дозволила доставити ще 41 партію обладнання загальною вагою 780,2 тонни.

Німеччина також надала важливу підтримку. Завдяки RWE Power AG у рамках першого етапу співпраці було доставлено 6 партій обладнання загальною вагою 87,9 тонни до компаній із центральних, західних областей, Києва та Харкова.

Наразі ведеться робота з Латвією щодо переміщення обладнання з Ризької ТЕЦ-2. Позиції, які цікавлять українські компанії, вже визначені. Також визначено суму й джерело коштів, необхідні для демонтажу відповідного обладнання.

«Продовжуємо роботу і на інших об’єктах. Вже обстежено вісім виведених з експлуатації ТЕЦ у Латвії, Литві, Словаччині, Австрії, Хорватії та Нідерландах. Надзвичайно цінуємо підтримку партнерів. Ваш внесок – це зміцнення не лише енергетичної стійкості України, а і всієї Європи», – наголосив Денис Шмигаль.

Як повідомляло Інше ТВ, Україна хоче, щоб Німеччина віддала нам газотурбінну установку Північного потоку – для Криворізької ТЕЦ