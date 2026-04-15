Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр — міністр енергетики України Денис Шмигаль.

– Разом із Президентом України Володимиром Зеленським працювали в Німеччині. Провів зустріч із Федеральною міністеркою економіки та енергетики Катериною Райхе.

Подякував за тісну співпрацю та вагому підтримку енергетичного сектору України. Загальний обсяг допомоги вже становить 552 млн євро — це важливий внесок у відновлення та зміцнення нашої енергосистеми.

Порушив питання передачі газотурбінної установки потужністю 38 МВт, пов’язаної з інфраструктурою Північного потоку, для потреб АТ «Укрнафта» в ремонті Криворізької ТЕЦ. Це буде важливим політичним рішенням. Вдячний німецьким колегам, які вже опрацьовують це питання.

Домовилися посилити взаємодію у напрямі закупівлі необхідного обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури та формування резервів напередодні опалювального сезону 2026/2027 років. Зокрема, йдеться про використання обладнання з декомісованих енергетичних об’єктів у Німеччині.

Окрему увагу приділили розвитку співпраці у сфері експорту біометану. Німеччина є пріоритетним ринком, і ми бачимо значний потенціал для розширення співробітництва.

Запропонував німецькій стороні створити спільний механізм формування стратегічного резерву енергетичного обладнання за участі Німеччини, інших партнерів та міжнародних інституцій. Ідеться про попередньо розміщені запаси критичних компонентів, готових до швидкого розгортання у разі масштабних пошкоджень.

Ще одним практичним і швидким рішенням є використання обладнання з виведених з експлуатації ТЕС у Німеччині.

Водночас ми не лише відновлюємо — ми трансформуємо нашу енергосистему. Наша мета — створити сучасну, стійку систему, інтегровану до ENTSO-E. Досвід Німеччини в енергетичному переході є для нас надзвичайно цінним.

Ми працюємо в умовах постійних викликів, але водночас будуємо систему, розраховану на довгострокову стійкість і інтеграцію. Німецькі компанії, які заходять в Україну вже зараз, отримують можливість стати першими учасниками цього процесу. Ми відкриті до співпраці та готові пропонувати конкретні інвестиційні проєкти, – повідомив Денис Шмигаль.