Нагадаємо, вчора громадськість сколихнула новина про те, що “Обвал саркофагу над 4 реактором ЧАЕС – фактично неминучий сценарій”, – заявив ядерний експерт Грінпіс Шон Берні.

На Чорнобильській АЕС офіційно спростували це твердження.

Щодо ситуації на промисловому майданчику Чорнобильської АЕС (станом на 14 квітня 2026 року)

Експлуатаційно-технічною документацією, погодженою Держатомрегулювання з урахуванням висновків державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки, термін експлуатації локалізуючої споруди ОУ встановлено по 31 жовтня 2029 року з можливостю його продовження за умови обґрунтування безпеки з метою безпечної підготовки та виконання робіт із демонтажу окремих нестабільних конструкцій. Станом на поточний час локалізуюча споруда об’єкта «Укриття» виконує свої функції відповідно до технологічного регламенту комплексу НБК-ОУ.

Незважаючи на те, що внаслідок влучання ударного дрона 14 лютого 2025 року та наслідків гасіння пожежі арка Нового безпечного конфайнмента (НБК), яка створена з метою забезпечення локалізації радіоактивних матеріалів при втраті своєї функції локалізуючою спорудою об’єкта «Укриття», втратила властивості повної герметизації свого внутрішнього об’єму, в той же час його захисна оболонка продовжує частково виконувати ключову роль — екологічну ізоляцію зруйнованого енергоблока від навколишнього середовища.

Станом на сьогодні ведуться підготовчі роботи з відновлення герметичності вказаного об’єкта, виходу радіоактивних речовин за межі НБК, що перевищує встановлені відповідними нормами та експлуатаційною документацією, не зафіксовано, об’єкт перебуває у контрольованому стані.

Критичних пошкоджень несучих конструкцій локалізуючої споруди об’єкта «Укриття», Нового Безпечного Конфаймента внаслідок влучання ударного дрона 14 лютого 2025 року та наслідків гасіння пожежі не зафіксовано.

За умови штатної роботи усіх систем, а також за відсутності зовнішнього впливу (фізичних пошкоджень внаслідок бойових дій або природних катаклізмів) ризики неконтрольованого виходу радіоактивних речовин за межі НБК наразі оцінюються як мінімальні.

Показники потужності еквівалентної дози (ПЕД) гамма-випромінювання на промисловому майданчику ЧАЕС перебувають у межах встановлених контрольних рівнів. Системи автоматизованого контролю радіаційного стану (АСКРО) працюють у штатному режимі, не фіксуючи перевищень контрольних рівнів.

Додатково: На майданчику ЧАЕС з січня 2023 року працює постійна місія МАГАТЕ. Представники Агентства здійснюють незалежний моніторинг параметрів радіаційної та ядерної безпеки. У листопаді 2025 року МАГАТЕ було проведено додаткову комплексну оцінку стану НБК після пошкодження. Місія МАГАТЕ підтвердила втрату проєктних функцій герметичності, але також встановила відсутність критичних пошкоджень несучої конструкції та систем моніторингу і також відсутність будь-якого радіаційного викиду. МАГАТЕ вважає за необхідне проведення невідкладних заходів по відновленню пошкоджених конструкцій та продовжує надавати технічну допомогу для забезпечення довгострокової ядерної безпеки об’єкта.

Сергій Тараканов, Генеральний директор ДСП ЧАЕС