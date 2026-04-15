Повідомляємо, що у січні – березні 2026 року до державного бюджету надійшло 842,9 млн грн податку на додану вартість (далі – ПДВ) з вироблених в Україні товарів. Питома вага цього податку в загальній сумі надходжень до державного бюджету становить 19,1 відсотка.

Завдяки відповідальності бізнесу та якісному податковому адмініструванню, електронному формату взаємодії з платниками та активній протидії ризикам, на Миколаївщині спостерігається стабільне надходження податку на додану вартість до державного бюджету.

Станом на 01.04.2026 в Реєстрі платників ПДВ по ГУ ДПС у Миколаївській області обліковується 5574 суб’єкта господарювання, у тому числі 4927 платників – юридичних осіб, 647 платників – фізичних осіб – підприємців (далі – ФОП).

У першому кварталі 2026 року зареєстровано 179 платників ПДВ, з них 131 – юридичні особи та 48 – ФОП, анульовано реєстрацію 191 платника ПДВ, з них 132 – юридичні особи та 59 – ФОП.

Головне управління ДПС у Миколаївській області захищає інтереси чесного бізнесу, оскільки саме підприємства реального сектору економіки наповнюють бюджети усіх рівнів. Застосовуючи систему моніторингу оцінки ризиків, фахівці податкової створюють сприятливі конкурентні умови для сумлінних платників.

Нагадуємо, що з метою ефективної комунікації з платниками податків у Головному управлінні ДПС у Миколаївській області працює Консультаційний центр з питань зупинення реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, де суб’єкти господарювання зможуть отримати необхідну інформаційну підтримку. Звернутися до фахівців центру можна за телефонами: (0512) 50-18-71,

(0512) 50-18-32, (0512) 50-18-12, (0512) 50-19-18, (0512) 50-18-33,

093 964 21 32.