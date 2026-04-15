Журналісти BBC заявили про викриття тіньової мережі юрфірм і консультантів, які за гроші допомагають мігрантам прикидатися геями, аби залишитись у Великій Британії.

Про це йдеться в розслідуванні BBC, передає Громадське.

Велика Британія пропонує захист людям, які не можуть повернутися до своїх країн через небезпеку, зокрема через переслідування за сексуальну орієнтацію. Розслідувачі BBC працювали під прикриттям і викрили, що мігрантам, термін дії віз яких закінчується, створюють фальшиві історії, аби ті могли залишитися у країні.

Ці послуги включають інструкції, як отримати «підтверджувальні» листи, фотографії та медичні висновки. Так, мігранти подають заяву про надання притулку, стверджуючи, що бояться за своє життя, якщо повернуться, наприклад, до Пакистану чи Бангладеш.

За даними BBC, цей процес систематично використовують юридичні консультанти, які стягують гонорари з мігрантів. Часто це не ті мігранти, які щойно прибули до країни незаконними маршрутами, а люди, у яких закінчився термін дії студентської, робочої чи туристичної візи. Їх частка нині становить 35% усіх заяв про надання притулку.

Як заявляє BBC, шукачі притулку відвідували сімейних лікарів, вдаючи, що перебувають у депресії, аби отримати медичні докази на підтвердження своїх тверджень, причому один із них навіть збрехав про те, що є ВІЛ-позитивним.

Одна міграційна консультантка хвалилася, що вже понад 17 років допомагає подавати фальшиві заяви, і сказала, що може організувати кого-небудь для імітації одностатевих сексуальних стосунків із клієнтом.

Репортерові BBC під прикриттям також сказали, що він може привезти свою дружину з Пакистану, щойно отримає притулок у Великій Британії, а вона тоді зможе подати фальшиву заяву, видаючи себе за лесбійку.

Еджель Хан, засновник Мусульманської ЛГБТ-мережі, назвав таку ситуацію «величезною проблемою». Він розповів, що люди пропонують йому гроші за рекомендаційні листи від його організації, але він їх не приймає і мусить пояснювати, що займається волонтерською роботою.

Він розповів, що деякі навіть казали йому: «Я не гей, але хочу залишитися в цій країні».

Статистика Міністерства внутрішніх справ Великої Британії показує, що громадяни Пакистану складають непропорційно велику кількість заяв, поданих через сексуальну орієнтацію. У 2023 році — останньому році, за який є дані — вони становили близько 42% таких заяв. На пакистанців також припадала найбільша кількість таких заяв у кожному з п’яти попередніх років.

МВС Великої Британії стверджує, що подання неправдивої заяви про надання притулку є кримінальним злочином, і будь-кого, кого визнають винним у цьому, можуть ув’язнити, після чого — депортувати.

«Будь-яка спроба зловживати захистом, призначеним для людей, які тікають від справжнього переслідування через свою сексуальну орієнтацію, є ганебною», — заявили у міністерстві.