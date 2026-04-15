Проєкт «Цифрова колекція художнього музею» увійшов до шортлиста престижної премії House of Europe Award у категорії Excellence in Cultural Heritage Preservation.

Про це повідомили в Миколаївській міськраді, передає Інше ТВ.

Це важливе визнання для Миколаєва. Проєкт об’єднує цифрові колекції чотирьох музеїв: обласного художнього музею ім. Верещагіна, обласного краєзнавчого музею, музею суднобудування і флоту та Очаківського музею мариністичного живопису, зберігаючи культурну спадщину регіону в цифровому форматі.

Переможців премії оголосять під час офіційної церемонії у травні 2026 року.

Проєкт з оцифрування музейних колекцій реалізувала команда платформи MY ART спільно з Агенцією розвитку Миколаєва за підтримки Українського культурного фонду.

Як повідомляло Інше ТВ, восени 2025 року у Миколаєві представили 5-й альбом-каталог «Цифрова колекція музею. Живопис» (ФОТО)