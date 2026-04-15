14 квітня на території Миколаївщини виникло чотири пожежі, на одній з яких загинув чоловік 1965 р.н. У м. Новий Буг Баштанського району горів житловий будинок. Вогнеборці під час проведення розвідки виявили в помешканні тіло загиблого. Пожежу загасили на площі 50 кв. м.

Про це повідомили у ГУ ДСНС у Миколаївській області.

Інші епізоди:

у м Вознесенськ горіла покрівля господарчої будівлі. Пожежу рятувальники загасили на площі 15 кв. м.;

на території приватного домоволодіння у с. Заводське Первомайської територіальної громади Миколаївського району зайнялось в котельні. Тут площа горіння склала 5 кв. м.;

Також рятувальники ліквідували одну пожежу сухої трави та сміття на відкритій території Первомайського району області. Загальна площа пожежі склала 10 кв. м.

Від знищення вбережено два житлових будинки та три господарчі споруди.

У всіх випадках причини пожеж встановлюються.

Загалом від ДСНС залучались 26 вогнеборців, 5 спецавтомобілів. Допомагали у гасінні пожежі вогнеборці місцевої пожежної охорони «Заводське».