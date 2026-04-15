Заступник Міністра охорони здоров’я України, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін провів зустріч із делегацією Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Федеративної Республіки Німеччина на чолі з парламентським державним секретарем Йоганном Заатгоффом, а також представниками Посольства ФРН в Україні, німецького банку розвитку KfW та бізнес-спільноти, повідомили у МОЗ.

Під час зустрічі німецька сторона підтвердила готовність і надалі підтримувати Україну за ключовими напрямами. Зокрема, Уряд Німеччини планує виділити ще 8 млн євро на продовження програми реабілітації в Україні, спрямованої на покращення медичної та соціальної реабілітації на місцевому рівні.

Крім того, через Німецький банк розвитку KfW планують надати 20 млн євро грантових коштів для посилення спроможності системи охорони здоров’я України у сфері діагностики, профілактики та лікування онкологічних захворювань у жінок.

“Для Німеччини Україна є прикладом стійкості у збереженні функціонування системи охорони здоров’я у складних умовах. Наш візит – це сигнал непохитної солідарності та готовності розвивати спільні проєкти для покращення життя українських громадян, зміцнення медичної та соціальної інфраструктури і підтримки тих, хто цього потребує найбільше”, – підкреслив Парламентський державний секретар Федерального Міністра економічного співробітництва та розвитку Німеччини Йоганн Заатгоффа.

Співпраця між Україною та Німеччиною у сфері охорони здоров’я має системний і послідовний характер. Німеччина залишається одним із ключових партнерів України, надаючи всебічну підтримку з початку повномасштабної війни.

З початку 2022 року Німеччина підтримала близько 740 медичних закладів в Україні. Зокрема, понад 150 із них отримали сучасне медичне обладнання, ще 120 автономні джерела енергії.

Водночас активно розвивається співпраця між українськими та німецькими лікарнями: близько 40 німецьких і 100 українських закладів об’єдналися для обміну досвідом у різних медичних напрямах.

Підтримка також охоплює розвиток реабілітаційної інфраструктури, сферу психічного здоров’я, а також відновлення і оновлення медичних закладів у прифронтових регіонах, зокрема в Сумах, Дніпрі, Миколаєві, Одесі, Харкові та Херсоні.

Окремо варто відзначити, що Німеччина є найбільшим партнером України в межах ініціативи MEDEVAC, яка забезпечує медичну евакуацію українців за кордон для лікування та реабілітації після поранень і травм, отриманих внаслідок повномасштабної війни.