Під час зустрічі в Осло Президент України Володимир Зеленський і Премʼєр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере обговорили підтримку програми PURL, співпрацю в галузі виробництва та використання дронів, розвиток спільних виробничих проєктів і пріоритети на цей рік щодо співробітництва в різних сферах.

Глава держави подякував Норвегії та Йонасу Гару Стере за сильну підтримку й насамперед відзначив внесок у програму PURL.

«Буквально сьогодні Росія завдала чергового удару по одному з наших найбільших міст – Дніпру, уразивши АЗС. Загинули люди – мої співчуття рідним. Було багато поранених, близько 30 осіб. І сьогодні вночі може відбутися чергова російська атака. У небі над Україною зараз багато “шахедів”, і можуть бути застосовані також ракети», – сказав Президент.

Володимир Зеленський наголосив, що потрібно продовжувати постачання засобів для української протиповітряної оборони, та подякував Норвегії за готовність і надалі підтримувати програму PURL.

«Україна залишається ключовим пріоритетом норвезької зовнішньої політики. І сьогодні ми підписали Спільну декларацію про поглиблення співпраці у сфері оборони та безпеки. Це взаємна співпраця, і ми домовилися працювати над стратегічним партнерством між Норвегією та Україною, адже Україна також багато дає у відповідь», – зазначив Йонас Гар Стере.

Цей документ є першим кроком до Drone Deal, яку лідери ініціювали та домовилися, що команди опрацюють деталі. Президент зазначив, що український досвід уже застосовується на Близькому Сході та в регіоні Затоки. Україна вдосконалює засоби захисту від «шахедів», переконана, що це слід робити також у Європі, та готова ділитися цим із партнерами.

«Україна також вдячна Норвегії за її незмінну підтримку в енергосекторі. Це дуже допомогло нам під час цієї найважчої зими за всю війну. Дуже дякую тобі, Йонасе. У час великої геополітичної кризи через війну з Іраном Норвегія відіграє ключову стабілізаційну роль для Європи як надійний постачальник енергоносіїв. Важливо, що наша спільна робота в енергетичній сфері триває», – акцентував Глава держави.

Норвегія передала Україні обіцяні винищувачі F-16, однак наразі їх все ще ремонтують і готують до експлуатації, розповів прем’єр-міністр Норвегії Гар Стере, пише Кореспондент.

За словами Стере, Норвегія надала Україні літаки, які вже кілька років не використовуються у збройних силах країни через перехід на сучасніші винищувачі F-35. Тому, перш ніж українські льотчики почнуть застосовувати ці F-16, вони потребують ремонту та належної підготовки.

Прем’єр зазначив, що інші країни передавали подібні літаки Україні безпосередньо зі свого бойового складу, що дозволяло швидше вводити їх в експлуатацію.

“Тепер вони належать Україні, і їх ремонтують та готують до експлуатації бельгійські технічні фахівці в рамках угоди, укладеної також зі США та Україною. І я думаю, що перший із цих літаків буде готовий до експлуатації вже незабаром, але вони – вже частина українських Повітряних сил”, – підкреслив Стере.

Раніше норвезьке видання NRK повідомляло, що шість винищувачів F-16, переданих у власність України на 2024-2025 роки, поки не виконують бойових завдань. Наразі всі вони перебувають на ремонті в бельгійській компанії Sabena. Основними причинами затримки є незадовільний технічний стан літаків і обмежені технічні можливості для їхнього обслуговування.

Крім того, з’ясувалося, що чотири з шести винищувачів були доставлені до Бельгії в розібраному стані, оскільки не могли здійснити політ самостійно. За оцінками експертів, літакам бракує близько ста ключових деталей. Таким чином, процес їхнього складання та модернізації може тривати ще близько року.