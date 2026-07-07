Тіньовий флот виходить з чату – 8 танкерів тіньового флоту рф впольовано та прикурено за 1 ніч пілотами “Кайрос” 414 обр “Птахи Мадяра”.
Про це повідомив Командувач Сил Безпілотних Систем ЗСУ Роберт Бровді (Мадяр).
-Битва за бензин для Криму у Азовському морі триває.
Повітряний морський бій вночі 7 липня вийшов на промисловий рівень лову: косяк з 8 танкерів з паливом, 1 сухогруз та 1 паром.
Паливні лохані добряче попсуті, палають; санкціі з неба Волелюбного Українського Птаха СБС у дії.
Усі танкери ідентифіковано, знаходяться під міжнародними санкціями, дедвейтом по 7000 тон, довжиною по 140 метрів, 2006-2012 років побудови:
•Венера-3
•Санар-1
•Санар-17
•Климена
•Теті
•Алексей Саврасов
•Пенелопа
•зʼясовується
Протягом ночі 7 липня у оперативній глибині противника на ТОТ силами Птахів СБС результативно відпрацьовано 58 законних військових цілей.
Кримський рубильник цієї ночі теж кліпав очима,- енерговузли горіли разом з логістикою. Про той двіж деталі пізніше.
Ми встоїмо. Москва ляже. Крим відгодуємо та відбудуємо.