Тіньовий флот виходить з чату – 8 танкерів тіньового флоту рф впольовано та прикурено за 1 ніч пілотами “Кайрос” 414 обр “Птахи Мадяра”.

Про це повідомив Командувач Сил Безпілотних Систем ЗСУ Роберт Бровді (Мадяр).

-Битва за бензин для Криму у Азовському морі триває.

Повітряний морський бій вночі 7 липня вийшов на промисловий рівень лову: косяк з 8 танкерів з паливом, 1 сухогруз та 1 паром.

Паливні лохані добряче попсуті, палають; санкціі з неба Волелюбного Українського Птаха СБС у дії.

Усі танкери ідентифіковано, знаходяться під міжнародними санкціями, дедвейтом по 7000 тон, довжиною по 140 метрів, 2006-2012 років побудови:

•Венера-3

•Санар-1

•Санар-17

•Климена

•Теті

•Алексей Саврасов

•Пенелопа

•зʼясовується

Протягом ночі 7 липня у оперативній глибині противника на ТОТ силами Птахів СБС результативно відпрацьовано 58 законних військових цілей.

Кримський рубильник цієї ночі теж кліпав очима,- енерговузли горіли разом з логістикою. Про той двіж деталі пізніше.

Ми встоїмо. Москва ляже. Крим відгодуємо та відбудуємо.