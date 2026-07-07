Уражено два підприємства ВПК у Брянській області, нафтобазу аеродрому “Бєлгород”, мости та інші об’єкти ворога, – повідомили у Генштабі.

У ніч на 7 липня в рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України били по низці важливих об’єктів противника.

Так, завдано ураження АТ “Группа Кремний ЕЛ” у Брянську. Ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюються.

АТ “Группа Кремний ЕЛ” є одним із провідних російських виробників мікроелектроніки. Підприємство виготовляє мікросхеми, силові напівпровідникові прилади та електронні компоненти, які використовуються у системах управління, зв’язку, радіоелектронної боротьби та зразках озброєння російської федерації.

Також завдано ураження заводу “Брянский” у місті Сельцо Брянської області рф. Зафіксовано чотири вибухи в районі підприємства. Результати ураження уточнюються.

Брянський хімічний завод є важливою складовою військово-промислового комплексу держави-агресора. Підприємство виробляє порох, вибухові речовини та компоненти ракетного пального, що використовуються для виготовлення боєприпасів і ракет, якими російські війська завдають ударів по території України.

Окрім того, уражено нафтобазу аеродрому “Бєлгород”. Ступінь завданих збитків уточнюються.

Також уражено два залізничні мости у районах населених пунктів Роздольне та Ічкі АР Крим. Об’єкти використовуються противником для військової логістики, перекидання особового складу, озброєння та боєприпасів.

Уражено склади матеріально-технічних засобів противника у районах Волновахи та Ясинуватої Донецької області.

Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії російської федерації.