Україна підписала шість міжнародних угод у сфері безпілотних технологій і сподівається до кінця року укласти аналогічні домовленості щонайменше ще із сімома країнами НАТО. Таким чином Київ поступово переходить від ролі одержувача військової допомоги до постачальника унікальних оборонних технологій і бойового досвіду.

Про це повідомляє The Guardian із посиланням на заступника секретаря РНБО України Давида Алояна, пише Мind.

За його словами, так звані «drone deals» – це значно більше, ніж продаж безпілотників.

«Ця ініціатива називається «дронова угода», але насправді вона охоплює набагато більше, ніж просто дрони. Найцінніше – це досвід, знання та доступ до всіх компонентів системи, яку Україна створила під час війни», – пояснив Алоян.

За останні місяці Україна уклала такі домовленості з Латвією, Литвою, Азербайджаном, Саудівською Аравією, ОАЕ і Катаром.

Особливий інтерес країн Близького Сходу виник після масованих атак іранських дронів під час недавнього конфлікту в регіоні. Саме ці держави вперше відчули загрозу від ударних безпілотників типу «шахед», з якими Україна бореться вже понад чотири роки.

У РНБО наголошують, що головною цінністю є не самі безпілотники, а комплексна система їх застосування.

Як зазначає видання, українські фахівці проводять аудит оборонних можливостей країни-партнера, визначають слабкі місця та рекомендують:

архітектуру системи ППО проти дронів;

необхідні радари й сенсори;

наземні станції управління;

систему взаємодії між усіма компонентами.

«Сам по собі дрон-перехоплювач ще не означає, що ви зможете збивати «шахеди». Потрібні радари, датчики, командні пункти та правильно побудована система», – пояснив Алоян.

Після цього країна-партнер сама вирішує, чи замовляти українське обладнання, чи закуповувати окремі компоненти в інших виробників, використовуючи українські напрацювання.

The Guardian нагадує, що практичним результатом такої співпраці стала Латвія. Після укладення угоди вона оголосила про створення на своїй території спільного підприємства з виробництва українських дронів-перехоплювачів.

За словами Алояна, тепер Україна зосереджується саме на союзниках по НАТО, особливо на країнах східного флангу Альянсу, які зараз приділяють увагу захисту від російських безпілотників.

Кілька держав уже висловили зацікавленість українськими технологіями, а частину нових домовленостей можуть укласти вже найближчим часом.

Американський військовий аналітик Майкл Кофман зазначає, що найбільша перевага України полягає не в окремих моделях дронів, а в побудові цілісної екосистеми.

«Україна може запропонувати повний комплекс рішень для організації протиповітряної оборони або створення ударних безпілотних сил», – зазначає експерт.

Як повідомляло Інше ТВ, Дрони F10 від F-Drones першими отримали дозвіл на експорт з України до США