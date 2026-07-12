11 липня та в ніч на 12 липня в рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих воєнно-економічних і військових цілей противника.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ, передає Інше ТВ.

Так, в ніч на 12 липня завдано ураження нафтопереробному заводу “Сизранський” у Самарській області рф. Зафіксовано вибухи та пожежу на території підприємства. Ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюються.



НПЗ “Сизранський” є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Самарської області. Проєктна потужність заводу становить близько 8,5 млн тонн нафти на рік. Підприємство виробляє автомобільні бензини, дизельне паливо, авіаційне паливо та інші нафтопродукти, що використовуються, зокрема, для забезпечення потреб збройних сил російської федерації.

Також уражено 10 танкерів російської федерації та 4 пороми в акваторії Азовського моря.

Танкери використовуються для транспортування російської нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій, а пороми забезпечують військову логістику та перевезення вантажів в інтересах збройних сил рф.

11 липня уражено ешелон противника з паливно-мастильними матеріалами у районі Токмака Запорізької області. Зафіксовано ураження локомотива.

Уточнено результати попередніх уражень:

10 липня 2026 року – за результатами оцінки наслідків ураження нафтопереробного комплексу “НОВАТЭК-Усть-Луга” у Слободці Ленінградської області рф підтверджено пошкодження установки переробки нафти.

Як повідомляло Інше ТВ, Українські дрони знову атакували Сизраньський НПЗ (ВІДЕО)