11 липня та в ніч проти 12-го пожежно-рятувальні підрозділи ДСНС Миколаївщини вісім разів залучались до гасіння пожеж, які виникали на теренах нашого краю.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області, передає Інше ТВ.

Тричі горіло в приватному секторі. Сміття в неексплуатованій будівлі, літню кухню та прибудову до господарчої будівлі загасили вогнеборці на незначних площах у м. Миколаєві, м. Первомайську та с. Прибужани Вознесенського району. Завдяки професійним діям рятувальників та вчасному оповіщенню про пожежі від знищення вогнем вдалося вберегти житловий будинок, дві господарчі споруди та літню кухню.

Ще п’ять пожеж — горіння на відкритих територіях області. Палала суха трава, пожнивні залишки, сміття і чагарники на загальній площі понад 6 га. Причини виникнення займань встановлюють спеціалісти.

Окрім професійних рятувальників, до гасіння також залучались вогнеборці місцевої пожежної охорони «Степівське».

Як повідомляло Інше ТВ, На Миколаївщині протягом позаминулої доби було 4 незначних пожежі