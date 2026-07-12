Верховний лідер Ірану аятола Моджтаба Хаменеї присягнувся помститися за загибель свого батька Алі Хаменеї та вбити президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє Politico, передає «NV».

У суботу, 11 липня, лідер іранського режиму виступив із заявою, в якій прямо пообіцяв убити Трампа.

«Ми клянемося помститися за вашу чисту кров і кров усіх мучеників. Цієї помсти вимагає наш народ, і це неодмінно має бути зроблено», — заявив він.

Моджтаба Хаменеї посів місце свого батька на чолі іранського духовенства після смертоносного ізраїльського авіаудару 28 лютого.

8 березня Моджтабу Хаменеї було оголошено новим верховним лідером Ірану. Також повідомлялося, що він дістав поранення — ймовірно, під час того самого авіаудару, внаслідок якого загинув його батько. Відтоді він не з’являвся на публіці.

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