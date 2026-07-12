Японська агенція аерокосмічних досліджень (JAXA) провела випробування прототипу багаторазової ракети RV-X в префектурі Акіта на північному сході Японії.

Про це пише DW з посиланням на агентство Kyodo.

Ракета успішно приземлилася після того, як досягла максимальної висоти близько 11 метрів та пролетіла близько 16 метрів по горизонталі під час випробувань на полігоні Носіро. Політ RV-X тривав близько 40 секунд.

“Літні випробування пройшли успішно. Я відчуваю полегшення”, – заявив керівник проекту Такаші Іто на онлайн-прес-конференції.

JAXA повідомило, що результати будуть використані при проектуванні багаторазового експериментального апарату “Каллісто”, що розробляється спільно з Францією (CNES) та Німеччиною (DLR).

Літні випробування апарату Калісто, оснащеного тим же двигуном, що і RV-X, заплановані до квітня 2027 року. Їхня мета – спроба посадки з більшої висоти, ніж під час випробувань 11 липня.

За даними JAXA, довжина RV-X становить близько 7,3 метра, а діаметр – близько 1,8 метра. Апарат оснащений чотирма посадковими опорами.

Токіо прагне розробити технологію багаторазового використання, щоб збільшити кількість запусків супутників та одночасно знизити витрати.

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