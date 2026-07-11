За минулу добу вогнеборці Миколаївщини ліквідували 4 пожежі.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області, передає Інше ТВ.

Одна з них сталася у селі Лоцкине Інгульської громади Баштанського району, де горіло перекриття житлового будинку.

Ще три пожежі виникли на відкритих територіях – у Миколаєві та Первомайському районі.

Усі займання загасили на незначних площах.

Як повідомляло Інше ТВ, За добу на Миколаївщині ліквідували 11 пожеж різного характеру – вигоріло 1,45 га пшениці на корені (ФОТО)