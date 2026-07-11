До Державного бюджету України надійшло 3,35 мільярда доларів в межах спільної зі Світовим банком Першої програми політики розвитку робочих місць та зростання приватного сектору.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

За її словами, це стало результатом угод, які Україна та Світовий банк підписали 24 червня на полях Конференції з відновлення України.

Ці 3,35 мільярда доларів Україна спрямує на підтримку макрофінансової стабільності та фінансування пріоритетних видатків держбюджету.

Так, фінансування Україна отримала через виконання умов угод — Верховна Рада ухвалила 13 законів та 7 підзаконних нормативно-правових актів.

Реформи охопили низку напрямів, серед яких удосконалення системи публічних закупівель, розвиток факторингу, інтеграція енергетичних ринків з Європейським Союзом, трансформація аграрного сектору, підтримка ветеранського підприємництва, розвиток житлової політики, модернізація дошкільної та професійної освіти, а також відновлення системи екологічного моніторингу викидів парникових газів.

“Наступний етап програми передбачає залучення ще 1 млрд доларів до кінця 2026 року після виконання визначених умов”, – зазначила прем’єр-міністр.

Вона також повідомила, що частину фінансування в межах програми забезпечено гарантіями урядів Великої Британії та Японії.