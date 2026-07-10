Одна з них виникла внаслідок російської атаки.

Про це повідомляє ГУ ДСНС України у Миколаївській області, передає Інше ТВ.

Зокрема тричі гасили пожежі пшениці на корені у Шевченківській, Коблівській територіальних громадах Миколаївського району, Арбузинській територіальній громаді Первомайського району. Загальна площа знищеного врожаю – 1,45 га.

У решті випадків на відкритій територій горіли суха трава, чагарники, сміття у Вознесенському, Миколаївському, Первомайському районах.

В приватному секторі с. Ставки Веселинівської територіальної громади Вознесенського району ліквідували пожежу господарчої будівлі та гаража на площі 60 кв. м. Від вогню вберегли житловий будинок.

Від ДСНС працювали понад 40 вогнеборців, 10 одиниць техніки, відділення місцевої пожежної охорони «Коблево», «Рибаківка», допоміжна техніка від фермерських господарств.

Як повідомляло Інше ТВ, позаминулої доби на Миколаївщині гасили 37 пожеж. Що горіло