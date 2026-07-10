До перелому у війні ще далеко.

Про це каже Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський після наради щодо підсумків першого півріччя 2026 року, передає Інше ТВ.

«Противник намагався розгорнути масштабний наступ, однак фактично не зміг досягти жодної з поставлених цілей, попри майже подвійну перевагу в особовому складі та техніці. Якщо раніше російська армія вела активні наступальні дії на 13 оперативних напрямках, то нині таких напрямків залишилося максимум шість-сім.

Українські війська продовжують оборонну операцію, поєднуючи її зі стабілізаційними заходами, а на окремих напрямках — ведуть активні дії та утримують оперативну ініціативу. Наразі співвідношення наших штурмових дій до дій противника становить приблизно 40 на 60. Саме завдяки активним діям Сил оборони у першому півріччі 2026 року темпи просування російських військ скоротилися більш ніж удвічі.

Водночас середньомісячні втрати противника вбитими і пораненими становлять близько 32 тисяч військовослужбовців.

Ми послідовно реалізуємо стратегію виснаження російського агресора. За темпами просування сторони фактично наблизилися до паритету. Зберігається стійка тенденція щодо збільшення співвідношення території, яка звільняється Силами оборони України до тих ділянок, де ворогу вдається просуватись.

Водночас недооцінювати противника не можна. До перелому у війні ще далеко. Агресор не відмовився від своїх планів повної окупації Луганської та Донецької областей, прагне розширити наступальні дії у Дніпропетровській і Запорізькій областях, а також створити й збільшити буферну зону в північних регіонах України. Зростає інтенсивність ракетно-дронових ударів, застосування керованих авіабомб, кількість злочинів проти мирного населення. Саме тому Збройні Сили України послідовно нарощують свої спроможності, щоб дати ворогу гідну відсіч і зрештою змусити кремль до справедливого миру на наших умовах», – зазначив Головнокомандувач.

За його інформацією, за шість місяців засобами Deep Strike уражено 697 цілей на території російської федерації. Прямі та непрямі економічні збитки, завдані ворогу, оцінюються щонайменше в 6,1 млрд доларів.

Ефективно діє й кампанія Middle Strike – за цей період уражено 7028 об’єктів противника.

Артилерія виконала понад 456 тисяч вогневих завдань. Ракетні війська завдали понад 1140 ударів, авіація Повітряних Сил — понад 1100, підрозділи підтримки — близько 1400.

На нараді було визначено амбітні завдання на наступний період.

«Ще раз дякую кожному солдату, сержанту й офіцеру за щоденну виснажливу працю. Саме завдяки вам Збройні Сили України не лише стримують ворога, а й завдають йому нищівних втрат, просуваються вперед і звільняють українську землю», – підсумував Олександр Сирський.

Як повідомляло Інше ТВ, навесні західна преса писала, що Наступ РФ видихається – 2026-й може стати переломним у війні. Аналіз WELT