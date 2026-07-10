Європейські законодавці закликають розслідувати дії очільника ФІФА через його контакт із Трампом перед матчем Чемпіонату світу США — Бельгія.

Про це повідомляє Associated Press.

Десятки європейських законодавців шукають підтримки серед колег, щоб ініціювати в Європейському парламенті розслідування щодо очільника ФІФА Джанні Інфантіно через його участь у рішенні дозволити нападнику збірної США Фоларіну Балогуну зіграти, попри раніше отриману червону картку.

Балогун отримав червону картку під час перемоги США над Боснією і Герцеговиною на чемпіонаті світу 1 липня, що зазвичай мало б позбавити його права грати в наступному матчі команди, однак у понеділок ФІФА скасувала його одноматчеву дискваліфікацію після того, як президент США Дональд Трамп звернувся до Інфантіно в інтересах 25-річного нападника і американської збірної.

Депутати Європейського парламенту Баррі Ендрюс, Лара Волтерс і Нільс Фугльсанг у спільній заяві назвали рішення світового керівного органу футболу «змінити правила дискваліфікацій за червоні картки посеред турніру ганьбою і спотворенням справедливості».

«Ми знову побачили, як Інфантіно і ФІФА поступаються вимогам адміністрації Трампа», — йдеться в заяві.

Законодавці закликають національні футбольні асоціації країн ЄС домогтися, щоб Комітет з етики ФІФА розслідував дії Інфантіно і з’ясував, чи був тиск з боку адміністрації Трампа чинником у скасуванні дискваліфікації, а також перевірив «інші потенційні порушення політичної нейтральності», зокрема присудження Трампу Премії миру ФІФА.

ФІФА заявила, що скасування дискваліфікації було рішенням дисциплінарного комітету.

Законодавці повідомили, що наразі лист підписали 35 їхніх колег:

«Краса спорту в тому, що він ґрунтується на неупереджених і прозорих правилах.

Коли Інфантіно дозволяє політичному тиску визначати, хто має право грати, це відчуття справедливості летить шкереберть».

Нагадаємо, як повідомляло ІншеТВ, Трамп розповів, що не знав, що означає червона картка, і так, він дзвонив президенту ФІФА, який її скасував