Як повідомляло ІншеТВ, Трамп обнулив футбольні правила? FIFA на його прохання скасувала червону картку форварду збірної США

Сьогодні під час спілкування з журналістами у Білому домі Трамп визнав, що не знав, що червона картка означає дискваліфікацію наступного матчу. Тому попросив ФІФА скасувати рішення щодо Балогуна.

Під час матчу збірної США на чемпіонаті світу нападник Фоларін Балогун отримав червону картку. За правилами ФІФА, це означає автоматичний пропуск наступної гри.

За словами Дональда Трампа, він не знав про це правило і вважав його несправедливим.

-Ситуація дещо заплутана. Він не зробив нічого поганого. І він — наш найкращий гравець або один із найкращих. Дуже важливий гравець. І йому показали червону картку.

Я не знав, що це означає. Я не думав, що це має якесь особливе значення. Потім дізнався, що це означає, що ти не можеш грати в наступному матчі, принаймні, в наступній грі.

Я сказав: «Хлопче, це ж серйозно… Знаєш, якби це сталося з іншим гравцем, це було б несправедливо».



Але, коли вони забирають твого найкращого гравця, або майже найкращого, адже у них є кілька чудових гравців, вони фактично кажуть: ти не можеш грати.

Це дуже несправедливо. Одна справа — покарати когось за гру, але як можна карати за гру, яка ще не відбулася? Це дуже несправедливо. Так робити не можна. Як можна карати людину за гру, яка ще не була зіграна? Я попросив ФІФА переглянути це, – сказав Трамп.

Як пише The Guardian, Трамп тричі дзвонив президенту ФІФА Джанні Інфантіно. Пізніше дисциплінарний комітет справді дозволив Балогуну зіграти у наступному матчі, обмежившись випробувальним терміном на один рік.