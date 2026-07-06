У Франції в неділю було скоєно пограбування музею Lalique у провінції Ельзас.

Про це повідомляє ERR.ee, передає Інше ТВ.

Блискавичне пограбування музею сталося вранці. Грабіжники в масках вибили двері будівлі і втекли з кількома десятками експонатів загальною вартістю кілька мільйонів євро. Вони не намагалися відключити систему сигналізації, покладаючись на швидкість пограбування.

У музеї, розташованому за 60 км на північний захід від Страсбурга, виставлено понад 650 ювелірних виробів у стилі Арт-нуво та виробів зі скла та кришталю у стилі Арт-деко, створених ювеліром та майстром обробки скла Рене Лаликом, який помер у 1945 році.

Музей закрився кілька днів, поліція проводить розслідування.

Як повідомляло Інше ТВ, у жовтні 2025 року Лувр пограбували “дрібні злочинці”, а не професіонали. Двоє підозрюваних є парою