Про це президент Зеленський сказав у вечірньому зверненні.

-Зараз ще тривають роботи після російського удару. Жорстокий був удар – тільки ракет шістдесят вісім, багато балістики. Ще більш ніж 350 дронів різних типів, в тому числі реактивні «шахеди». Тактика росіян незмінна: якнайбільше болю і шкоди українцям і Україні.

Тільки цим масованим ударом росіяни убили 22 людини. Мої співчуття всім рідним і близьким. Станом на зараз ось такі дані. Ще майже 90 людей були поранені. Основною мішенню для Росії цього разу були Київ та область. Знов Путін «переміг» звичайні житлові будинки. Важка ситуація у Вишневому під Києвом через вторинну детонацію. Сьогодні від ночі фактично кожні пів години міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доповідає по рятувальній операції і розбору завалів, гасінню пожеж. Я очікую від Служби безпеки України і розвідки детального зʼясування того, що сталось у Вишневому.

Говорили також з Премʼєр-міністром Юлією Свириденко. Кабінет міністрів забезпечить кошти з резервного фонду на допомогу громаді Вишневого: такі наслідки, що власних сил громади не вистачить. Я дякую всім керівникам громад, кожному українському бізнесу, усім громадським лідерам та нашим партнерам, які допомагають людям і не залишають без підтримки тих, хто постраждав через російські удари.